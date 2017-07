Die Zahl der Frauen in den Vorstandsgremien deutscher Konzerne steigt einer Studie zufolge nur langsam.

Laut der Untersuchung des Beratungsunternehmens EY arbeiteten in den Führungsetagen von 160 börsennotierten Unternehmen insgesamt 47 Frauen. Das sind vier mehr als vor einem halben Jahr und entspricht einem Anteil von 6,9 Prozent. 75 Prozent der Vorstandsgremien sind weiterhin ausschließlich männlich besetzt. Wenn die Zahl der Topmanagerinnen weiter so langsam steige wie im ersten Halbjahr, werde ein Frauenanteil von einem Drittel frühestens 2040 erreicht, heißt es in der Studie.