Zahlreiche Notfallsanitäter und Rettungsassistenten sind einer Studie aus Nordrhein-Westfalen zufolge im vergangenen Jahr im Einsatz angegriffen worden.

Rund 90 Prozent der befragten Helfer von Feuerwehr und Rettungsdiensten gaben in der Umfrage an, Opfer von verbaler und körperlicher Gewalt geworden zu sein, berichtet das Magazin "Der Spiegel". Besonders betroffen seien Feuerwehrleute, gefolgt von Rettungssanitätern und Notärzten. An der Studie der Ruhr-Universität Bochum beteiligten sich mehr als 800 Einsatzkräfte.

