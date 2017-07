Immer mehr Menschen in Deutschland sind trotz Arbeit von Armut bedroht.

Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung. So lag der Anteil der Berufstätigen, die armutsgefährdet waren, 2004 noch bei 1,9 Millionen. Zehn Jahre darauf waren es fast 4,1 Millionen. Damit sei die Erwerbsarmut in der Bundesrepublik stärker gestiegen als in jedem anderen EU-Land. Die Autoren führen die Entwickung auf die steigende Zahl an Teilzeit-Jobs und Stellen im Niedriglohnsektor zurück. Eine wichtige Rolle spielt laut Studie dabei der Druck auf Arbeitslose, angebotene Stellen anzunehmen.