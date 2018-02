In Deutschland fehlen einer Studie zufolge fast 300.000 Betreuungsplätze für Kinder unter drei Jahren.

Diese Zahl nennt das Institut der Deutschen Wirtschaft Köln. In der Untersuchung heißt es, der Ausbau der Betreuungsinfrastruktur schreite zwar dynamisch voran. Wegen der höheren Geburtenzahlen und der Zuwanderung gebe es aber auch mehr Kinder. Deshalb bestehe nach wie vor eine große Betreuungslücke, auch wenn im vergangenen Frühjahr gut 40.000 Kleinkinder mehr einen Platz gehabt hätten als noch 2016.



Laut der Studie gibt es große regionale Unterschiede. In den ostdeutschen Bundesländern liegt die Betreuungsquote für Unter-Dreijährige bei gut 50 Prozent, in den westdeutschen beträgt sie weniger als 30 Prozent.

Diese Nachricht wurde am 10.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.