In Deutschland wird in den kommenden Jahren voraussichtlich mehr Geld vererbt und verschenkt als bisher angenommen.

Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung schätzt das Erbvolumen zwischen 2012 und 2027 auf bis zu 400 Milliarden Euro. Das sei gut ein Viertel mehr als in früheren Untersuchungen angenommen, so das DIW. Die Berliner Forscher berücksichtigten in ihren Berechnungen auch Wertsteigerungen und Auswirkungen von regelmäßigem Sparen. Dadurch werde das Erbvolumen den reinen Vermögensbestand vermutlich deutlich übertreffen.



SPD, Grüne und Linkspartei fordern in ihren Programmen für die Bundestagswahl, Erben steuerlich stärker zu belasten.