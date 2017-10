Gut 20 Prozent aller Kinder in Deutschland leben laut einer Studie länger als fünf Jahre in armen Verhältnissen.

Für weitere 10 Prozent sei Armut zumindest ein zwischenzeitliches Phänomen, heißt es in einer Untersuchung im Auftrag der Bertelsmann-Stiftung, die heute in Gütersloh vorgestellt wird. Darin kommen Wissenschaftler des Instituts für Arbeitsmarkt und Berufsforschung zu dem Ergebnis, dass wer einmal arm sei, auch lange arm bleibe.



Bislang war zwar bereits bekannt, wie viele Kinder in armen Verhältnissen leben. Erstmals wurde den Angaben zufolge jedoch über fünf Jahre hinweg untersucht, wie durchlässig die sozialen Milieus sind. Als armutsgefährdet gelten Kinder in Haushalten, die über weniger als 60 Prozent des durchschnittlichen Haushaltsnettoeinkommens verfügen oder vom Staat Grundsicherung erhalten.