Gut 20 Prozent aller Kinder in Deutschland leben laut einer Studie länger als fünf Jahre in armen Verhältnissen.

Für weitere 10 Prozent sei Armut zumindest ein zwischenzeitliches Phänomen, heißt es in einer Untersuchung im Auftrag der Bertelsmann-Stiftung, die heute in Gütersloh vorgestellt wird. Darin kommen Wissenschaftler des Instituts für Arbeitsmarkt und Berufsforschung zu dem Ergebnis, dass wer einmal arm sei, auch lange arm bleibe.



Einem Medienbericht zufolge hat sich das Armutsrisiko von Alleinerziehenden in den vergangenen Jahren erhöht. Zwischen 2005 und 2016 sei in dieser Gruppe der Anteil von etwa 39 auf rund 44 Prozent gestiegen, meldet die "Saarbrücker Zeitung" unter Berufung auf Daten der Bundesregierung.



Als arm gilt, wer über weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens verfügt. Nach der EU-Definition lag die Armutsgefährdungsschwelle im Jahr 2016 für einen Single-Haushalt in Deutschland bei 969 Euro im Monat.