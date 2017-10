Gut 20 Prozent aller Kinder in Deutschland leben laut einer Studie länger als fünf Jahre in armen Verhältnissen.

Für weitere 10 Prozent sei Armut zumindest ein zwischenzeitliches Phänomen, heißt es in einer Untersuchung im Auftrag der Bertelsmann-Stiftung, die in Gütersloh vorgestellt wurde. Darin kommen Wissenschaftler des Instituts für Arbeitsmarkt und Berufsforschung zu dem Ergebnis, dass wer einmal arm sei, auch lange arm bleibe.



Der Paritätische Wohlfahrtsverband sprach von "armutspolitischem Scheitern" und forderte von der künftigen Regierung ein umfassendes Maßnahmenpaket. Auch das Deutsche Kinderhilfswerk verlangte einen bundesweiten Aktionsplan und schlug etwa einen höheren Kinderregelsatz vor. Die Präsidentin des Sozialverbands VdK, Mascher, sagte, es sei besorgniserregend, dass Kinderarmut oft ein Dauerzustand in Deutschland sei.



Als arm gilt, wer über weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens verfügt. Nach der EU-Definition lag die Armutsgefährdungsschwelle im Jahr 2016 für einen Single-Haushalt in Deutschland bei 969 Euro im Monat.