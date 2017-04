Junge Erwachsene in Europa beklagen eine wachsende gesellschaftliche und ökonomische Ungleichheit.

Dies geht aus der in Mainz veröffentlichten Jugendstudie "Generation What?">http://www.generation-what.de/">Jugendstudie "Generation What? hervor, für die die Antworten von rund 200.000 jungen Menschen zwischen 18 und 34 Jahren aus zehn europäischen Staaten ausgewertet wurden. Demnach sagten 87 Prozent, dass die Ungleichheit in ihrem Heimatland zunimmt; nur ein Fünftel von ihnen glaubt, dass sie für ihre Arbeit fair bezahlt werden. Rund zwei Drittel aller Befragten fürchten einen wachsenden Nationalismus in Europa. - In Deutschland waren an der Durchführung der Studie mehrere öffentlich-rechtliche Sender beteiligt.