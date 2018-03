Etwa die Hälfte aller Tier- und Pflanzenarten in den weltweit bedeutendsten Naturregionen werden mittelfristig dem Klimawandel zum Opfer fallen.

Das ist das Ergebnis einer Studie der Umweltschutzorganisation WWF und der Universität East Anglia in Großbritannien, die den Zeitungen der Funke Mediengruppe vorliegt. Sollten die menschengemachten Emissionen an Treibhausgasen wie bisher fortschreiten, werde jede zweite Art bis zum Jahr 2080 aus den untersuchten Gebieten verschwinden, hieß es. Der WWF bekräftigte seine Forderung an die Bundesregierung, aus Kohle, Öl und später Erdgas auszusteigen. Diese seien die Haupttreiber des Klimawandels.



Die Studie befasst sich mit den Auswirkungen des Klimawandels auf fast 80.000 Tier- und Pflanzenarten in den 35 artenreichsten Regionen der Welt, darunter der Amazonas-Regenwald, das Kongobecken oder der Mittelmeerraum.

