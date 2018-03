Leiterinnen und Leiter von Kindertagesstätten fordern eine bessere Personalausstattung und eine stärkere Anerkennung der frühkindlichen Bildung.

Das geht aus einer bundesweiten Umfrage hervor, die der Verband Bildung und Erziehung in Düsseldorf vorstellte. Nur vier Prozent der Leitungen äußerten den Eindruck, ihre Arbeit erfahre seitens der Politik starke Wertschätzung. Angesichts des wachsenden Fachkräftemangels in der Branche könnte dies zusätzlich abschreckende Wirkung haben, warnen die Autoren der Studie. Die Kita-Leitungen berichten zudem mehrheitlich, dass der Anteil von Kindern aus armen Familien in ihren Einrichtungen zunimmt. Über Hilfsmöglichkeiten fehlten oft Informationen, kritisierten die Befragten.

