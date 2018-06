Vor allem in großen Städten können sich pflegebedürftige Menschen in Deutschland die ambulante oder stationäre Versorgung oft nicht mehr leisten.

Das geht aus einer Auswertung des Instituts der deutschen Wirtschaft in Köln hervor, die den Zeitungen der Funke Mediengruppe vorliegt. Danach bezieht in Großstädten rund ein Viertel der betroffenen Menschen die Sozialleistung "Hilfe zur Pflege". Als Spitzenreiter wird Hamburg genannt. Dort erhielten 25,6 Prozent der Pflegebedürftigen die Leistung, weil sie die Kosten für ambulante oder stationäre Versorgung allein nicht tragen könnten; der bundesweite Durchschnitt werde mit 12,2 Prozent angegeben, heißt es weiter.



Eine Erklärung für den großen Bedarf sieht das arbeitgebernahe Institut in der soziale Struktur der Städte. Dort gebe es viel mehr alleinstehende Menschen auch im hohen Alter, die keinen familiären Anschluss mehr hätten. Auf dem Land bekämen Menschen eher aus dem privaten Umfeld Unterstützung und könnten so länger auf professionelle Pflege verzichten.

Diese Nachricht wurde am 21.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.