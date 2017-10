Sexueller Missbrauch von Kindern und Jugendlichen ist in der DDR ein Tabu-Thema gewesen.

Das geht aus einer Studie hervor, die in Leipzig von der Unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs vorgestellt wurde. Die frühere Bundesfamilienministerin Bergmann sagte, Kindesmissbrauch habe nicht in die heile, sozialistische Gesellschaft gepasst.



Laut der Studie war das Thema in der DDR weit mehr und länger tabuisiert worden als in den alten Bundesländern. Über sexuellen Missbrauch von Kindern sei kaum in der Öffentlichkeit berichtet worden; eine strafrechtliche Verfolgung der Täter gab es demnach nur in Einzelfällen.