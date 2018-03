Falsche und manipulierte Inhalte in Sozialen Netzwerken haben die Bundestagswahl im vergangenen Jahr zumindest in geringem Maß beeinflusst.

Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der Hochschule für Politik an der TU München im Auftrag der CSU-nahen Hanns-Seidel-Stiftung. "Wir konnten sämtliche Manipulationsformen auch beim Bundestagswahlkampf ausmachen", sagte Studienleiter Simon Hegelich. Ausmaß und Wirkung seien jedoch deutlich kleiner als bei der US-Präsidentschaftswahl gewesen. Hinzu komme, dass auch die gesellschaftliche Polarisierung in Deutschland nicht zu vergleichen sei mit der in den USA.



Eine gängige Form der Manipulation ist es demnach, Trends in den sozialen Netzwerken durch starke Aktivitäten der Nutzer zu beeinflussen. "Die Algorithmen von Facebook, Twitter und anderen Netzwerken springen auf Masse an", erklärte Hegelich. Bekomme eine Nachricht besonders viel Zuspruch, werde sie automatisch von mehr Leuten gesehen. Oft griffen das Thema dann auch die klassischen Medien in ihrer Berichterstattung auf und verstärkten die Wirkung.



Gerade Falschnachrichten könnten so insbesondere junge Zielgruppen verunsichern und nachhaltig Misstrauen gegenüber Politik und Medien schüren, warnte Hegelich. Er befürchtet zudem, "dass die Effekte von Social Media in der politischen Kommunikation schon viel stärker sind, als wir glauben."



Es könne durchaus Politiker geben, die überlegten, wie sie eine Bundestagsrede schreiben, die in den sozialen Netzwerken erfolgreich ist. Auch die politische Auseinandersetzung in den sozialen Medien konzentriere sich zunehmend auf kurze, emotionale Statements, "die schnell konsumiert und schnell geteilt werden" können. In der bisherigen Form seien soziale Medien deshalb nicht der richtige Rahmen für den politischen Diskurs.



Der Politikwissenschaftler und sein Team hatten für die Studie Posts auf Twitter und Facebook ausgewertet, die in Bezug zur Bundestagswahl stehen.

