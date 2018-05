Personalmangel, zu wenig Platz und eine miserable Ausstattung – so lassen sich die Befunde der Koblenzer Studie über strukturelle Defizite der deutschen Jugendämter zusammenfassen. Sie entstand in den vergangenen zwei Jahren, im Auftrag des Jugendamts Berlin-Mitte. Dessen Regionalleiterin Kerstin Kubisch-Piesk erklärt, warum das Amt die wissenschaftliche Untersuchung in Auftrag gab:

"Wie ist der Ist-Zustand in den Jugendämtern, vor allem auch bundesweit? Und damit verbunden ist eine große Hoffnung, dass sich etwas ändert."

65 Fälle gleichzeitig bearbeiten Sozialpädagogen in Berlin–Mitte - von der akuten Kindeswohlgefährdung bis hin zu Erziehungsberatung in Lebenskrisen. Das sind pro Person fast doppelt so viele Fälle wie vom Berufsverband empfohlen. Selbst eine Belastung von mehr als 100 Fällen je Jugendamtsmitarbeiterin ist keine Ausnahme.

Schutz der Kinder hängt von der Postleitzahl ab

Neben Berlin gelten auch Kommunen in Nordrhein-Westfalen oder Niedersachsen als Mangelverwalter im Jugendschutz. Besser sei die Lage in Hessen oder Brandenburg - je nachdem, ob eine Kommune Geld hat oder keins, erklärt die Autorin der Studie, Prof. Kathinka Beckmann. Die Sozialwissenschaftlerin der Hochschule Koblenz sagt: Ob ein Kind geschützt werden könne oder nicht, das hänge auch von der Postleitzahl ab:

"Es kann in der Tat unter Umständen von der finanziellen Situation abhängen, was eben mit diesem Kind gemacht wird oder eben nicht. Was gibt der Geldbeutel der Kommune her oder nicht?"

Außer den oft hohen Fallzahlen ergab die Studie eine extrem hohe Fluktuation unter den Mitarbeitern der Jugendämter. Mehr als jeder Dritte wirft hin, bevor drei Jahre rum sind. Die Folge: Es fehlen erfahrene Kolleginnen und Kollegen. Die Klienten haben ständig mit neuen Ansprechpartnern zu tun. Nachwuchskräfte würden oft nicht ausreichend lang eingearbeitet:

"Kürzer als drei Monate und das in einem Bereich, wo sie ja auch zu entscheiden haben, nehme ich das Kind aus der Familie raus oder kann ich es verantworten, es noch da drin zu lassen?"

652 Mitarbeiter aus 175 Jugendämtern wurden für die Koblenzer Studie befragt. Ziel war es, bundesweit repräsentative Daten zu erheben und damit eine wissenschaftliche Grundlage für politische Forderungen zu schaffen, erklärt Rainer Becker, Vorsitzender der Deutschen Kinderhilfe e.V. Sein Verein hat die Studie finanziert:

"Überzeugen können sie am besten mit Fakten, am besten mit wissenschaftlich belegbaren Fakten."

Keine geschützte Gesprächsatmosphäre

Fakten wie: Ein Drittel der Sozialpädagogen kann den Klienten keine geschützte Gesprächsatmosphäre bieten, weil es an Besprechungsräumen fehlt. Drei Viertel haben kein Diensthandy, sind schwer zu erreichen für ihre Klientel. Auch nach Jahren der Skandale und Debatten über den Kinderschutz in Deutschland fehlt es in zu vielen Kommunen am Nötigsten. Das ist nach Meinung von Prof. Beckmann kaum wegzudiskutieren. Aber sie hat auch Lösungsvorschläge parat:

"Nämlich endlich die Kommunen aus der Finanzierungsverantwortung für die Jugendhilfe zu nehmen und sie dorthin zu verlagern, wo sie hingehört, nämlich auf die Bundesebene."

Die Kosten der Kinder- und Jugendhilfe soll künftig der Bund schultern, fordert Kathinka Beckmann. Außerdem sei die Zeit reif für einen Kinderschutzbeauftragten der Bundesregierung. Einen mit echten Befugnissen, "der darauf achtet, dass das, was im Gesetz steht auch umgesetzt wird."