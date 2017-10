Der Unterrichtsausfall an deutschen Schulen ist einer Studie zufolge etwa doppelt so hoch wie von den Behörden angegeben.

Etwa fünf Prozent aller Unterrichtsstunden würden ersatzlos gestrichen, heißt es in der Erhebung der Wochenzeitung "Die Zeit" in Zusammenarbeit mit einem Marktforschungsteam der Firma Statista. Zu den ausgefallenen Stunden kämen weitere fünf Prozent an Vertretungsunterricht hinzu. Offiziell wurde der Unterrichtsausfall bislang mit zwei bis drei Prozent angegeben. Eigenen Angaben zufolge handelt es sich um die bundesweit erste repräsentative Untersuchung zu dem Thema.