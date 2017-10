Weltweit sterben einer internationalen Studie zufolge jährlich Millionen Menschen an den Folgen von Umweltverschmutzung.

Im Jahr 2015 habe es etwa neun Millionen Todesfälle wegen Schadstoffen in der Luft, im Wasser oder im Boden gegeben, heißt es in einer Untersuchung von 40 Wissenschaftlern, die in der medizinischen Fachzeitschrift "The Lancet" erschien. Besonders betroffen waren demnach arme oder aufstrebende Länder. Vor allem in Staaten wie Indien, Pakistan oder China, in denen die Industrie rapide ausgebaut werde, seien die Auswirkungen zu spüren.



Die Studie stellt den ersten Versuch dar, umfassende Daten zu Todesfällen durch Umweltverschmutzung weltweit zusammenzutragen.