Studie Wohnungsbau in Großstädten geht am Bedarf vorbei

In deutschen Großstädten wird am Bedarf vorbei gebaut. (dpa/picture alliance/Angelika Warmuth)

Die Wohnungsnot in deutschen Großstädten wird einer Studie zufolge unter anderem dadurch verursacht, dass zu wenig und am Bedarf vorbei gebaut wird.

In der Untersuchung des Instituts der deutschen Wirtschaft und der Deutschen Invest Immobilien heißt es, in den sieben Metropolen müssten mehr als 88.000 neue Wohnungen jährlich entstehen. Bundesweit gesehen liege die Zahl bei 385.000. Zwischen 2011 und 2015 sei nur gut die Hälfte der benötigten Einheiten entstanden. Kritisiert wird in der Analyse auch, dass vor allem große Wohnungen gebaut werden. Dies gehe am Bedarf vorbei, weil es gerade jüngere Menschen in Großstädte ziehe. Auch wegen der Überalterung der Gesellschaft brauche man mehr kleinere Wohnungen.