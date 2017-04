Die Zahl der Berufspendler ist auf einen neuen Höchstwert gestiegen.

Laut einer Studie des Bundesinstitutes für Bau-, Stadt- und Raumforschung fuhren im vergangenen Jahr 60 Prozent aller Beschäftigten regelmäßig vom Wohnort in eine andere Gemeinde zur Arbeit. Die meisten Pendler gab es mit mehr als 350.000 demnach in München. Berlin verzeichnete seit der Jahrtausendwende einen Pendler-Zuwachs um mehr als die Hälfte.



Das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung warnte vor einer Gefährdung der körperlichen und seelischen Gesundheit. Die IG Bau betrachtet die wachsenden Pendlerzahlen auch als Folge einer verfehlten Wohnungspolitik. Ihr stellvertretender Vorsitzender Schäfers forderte von der Politik, bezahlbares Wohnen auch in Metropolen und Ballungsräumen zu ermöglichen.