Der Bestand an Insekten in Deutschland ist einer Studie zufolge in den vergangenen Jahren deutlich zurückgegangen.

Wie ein internationales Forscherteam im Fachmagazin Plos One berichtet, ist die Masse an Fluginsekten in Deutschland seit Ende der 80er Jahre um 75 Prozent zurückgegangen. Die Wissenschaftler aus Deutschland, Großbritannien und den Niederlanden haben Daten ausgewertet, die ehrenamtliche Insektenkundler aus Nordrhein-Westfalen seit 1989 sammeln. Die Forscher untersuchten dann für 60 Naturschutz-Gebiete in Deutschland, wie sich die Zahl der Insekten verändert hat. Als Gründe für den enormen Insektenschwund vermuteten die Forscher unter anderem den Klimawandel und die intensive Landwirtschaft mit der Verwendung von Pestiziden. Eine eindeutige Erklärung fanden sie aber nicht.



Im Deutschlandfunk bestätigte der Insektenkundler und Agrarökologe Josef Settele das Forschungsergebnis auch in der Praxis. Selbst ohne umfangreiche Forschung sei der Rückgang in dieser Größenordnung zu beobachten, betonte der Professor, der am Umweltforschungszentrum in Leipzig arbeitet. Betroffen seien vor allem Arten, die im grünen Bereich vorkämen und unter einer intensiven Landwirtschaft litten. Als Beispiele führte Settele Schmetterlinge sowie einige Tag- und Nachtfalter an.



Der Rückgang könnte drastische Folgen haben, weil Insekten Obstbäume und Gemüsepflanzen bestäuben. Außerdem sind sie für viele andere Tiere eine unverzichtbare Nahrungsquelle.



Der deutsche Bauernverband forderte weitere Untersuchungen. Da die Studie ausschließlich in Schutzgebieten stattgefunden habe, dürfe es keine voreiligen Schlüsse in Richtung Landwirtschaft geben, hieß es.