Im Zusammenhang mit der Wahl des Bundespräsidenten hat es im Internet auch Falschinformationen gegeben.

Das geht aus einer britischen Studie hervor, die bei einer Tagung in Frankfurt am Main vorgestellt wurde. Danach wurden über den Kurznachrichtendienst Twitter sogenannte "Junk News" verbreitet. Die Mitautorin der Studie, Lisa-Maria Neudert sagte im Deutschlandfunk, das Verhältnis von Information und Missinformation habe bei 4:1 gelegen. Dies sei ein erhebliches Verhältnis, zumal sich die Debatte um sogenannte "Fake -" respektive "Junk News", wie sie in der britischen Studie genannt werden, sonst auf US-Medien konzentriere. Doch auch in Deutschland sei das ein Thema.



Zur Frage, welchen Einfluss solche Falsch-Nachrichten haben, sagte Neudert, beeinflussen könne es das Internet auf jeden Fall. Wahlkampf spiele sich eben nicht nur auf der Straße ab, sondern auch in den Medien, in den Massenmedien, in der Werbung und auch über Medieninhalte. Das Internet, über das viele Inhalte in Deutschland publiziert würden, sei davon natürlich ein großer Teil.