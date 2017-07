Nato-Generalsekretär Stoltenberg hat einen Vorschlag gemacht, um den Streit über Besuche auf dem türkischen Stützpunkt Konya zu entschärfen.

Die türkische Regierung hatte vor kurzem eine Reise deutscher Parlamentarier auf unbestimmte Zeit verschoben und auf die angespannten Beziehungen beider Länder verwiesen. Stoltenberg regte an, einen solchen Besuch im Rahmen der Nato zu organisieren. Eine Sprecherin sagte, man sei im Kontakt mit türkischen und deutschen Vertretern.



Die Nato setzt von Konya aus Awacs-Aufklärungsflugzeuge ein - anfangs wegen des Krieges in Syrien, inzwischen vor allem im Kampf gegen die Terrormiliz IS. Deutschland stellt ein Drittel der Besatzungen.