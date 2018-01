Nach dem Orkan "Friederike" normalisiert sich die Verkehrslage langsam wieder.

Die Deutsche Bahn rechnete damit, dass die Züge am Wochenende weitestgehend nach Plan fahren. Gestern hatte die Bahn den Fernverkehr bundesweit eingestellt. Vielerorts müssen Reisende aber weiter mit Einschränkungen rechnen. Vor allem in Nordrhein-Westfalen und in Niedersachsen sind noch wichtige Strecken gesperrt. Nach Angaben der Bahn sind durch den Orkan Schäden in Millionenhöhe am Schienennetz entstanden. Betroffen seien mehr als 200 Streckenabschnitte. Durch den Orkan kamen in Deutschland mindestens acht Menschen ums Leben.



In Ostdeutschland sind noch rund 14.000 Haushalte und Betriebe ohne Strom. Das teilte der Netzbetreiber Mitnetz in Chemnitz mit. Man könne noch nicht sagen, wie lange die Reparaturarbeiten dauern würden. Der Orkan "Friederike" verursachte auch in Polen erhebliche Schäden.

Diese Nachricht wurde am 19.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.