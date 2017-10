Der Hurrikan "Nate" ist im US-Bundesstaat Louisiana auf die Küste getroffen.

Der Sturm erreichte das Festland nahe dem Mississippi-Delta bei New Orleans. Louisiana und der benachbarte Staat Mississippi haben vorsorglich den Notstand ausgerufen. Für die Bewohner mehrerer Inseln und Küstengebiete stellten die Behörden Notunterkünfte bereit. Im Golf von Mexiko evakuierten Ölkonzerne ihre Bohrinseln. Ein Großteil der Öl- und Gasproduktion in der Region steht still. Die Stadt New Orleans war im Jahr 2005 durch Hurrikan "Katrina" schwer verwüstet worden.



Durch "Nate" sind in Mittelamerika bereits 22 Menschen ums Leben gekommen, die meisten von ihnen in Nicaragua. Es ist der dritte Hurrikan binnen sechs Wochen in der Region.