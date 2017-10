Der Hurrikan "Nate" ist im US-Bundesstaat Louisiana auf die Küste getroffen.

Er erreichte das Festland nahe dem Mississippi-Delta bei New Orleans. Es wird erwartet, dass sich der Sturm an Land deutlich abschwächt und im Laufe des Tages zu einem Tropentief herabgestuft wird. Dennoch wurde in Louisiana und im benachbarten Mississippi vorsorglich der Notstand ausgerufen. Für die Bewohner mehrerer Inseln und Küstengebiete stellten die Behörden Notunterkünfte bereit. Im Golf von Mexiko evakuierten Ölkonzerne ihre Bohrinseln.



Durch "Nate" sind in Mittelamerika nach jüngsten Angaben 30 Menschen ums Leben gekommen, die meisten von ihnen in Nicaragua. Es ist der dritte Hurrikan binnen sechs Wochen in der Region.