Sturm in Großbritannien "Doris" verursacht Verkehrschaos

Blick auf den Londoner Flughafen Heathrow (picture alliance / dpa / Tim Ockenden)

In Großbritannien hat das Sturmtief "Doris" Chaos an Flughäfen und Bahnhöfen verusacht.

Nach Angaben eines Sprechers wurden am Londoner Flughafen Heathrow zehn etwa zehn Prozent der Verbindungen gestrichen. Auch viele Züge fielen aus oder hatten Verspätung. Im Norden von Wales wurden laut Polizei Windgeschwindigkeiten von bis zu 151 Kilometern pro Stunde gemessen. In Nordirland waren zwischenzeitlich bis zu 20.000 Haushalte ohne Strom. In Schottland wurde die Autobahn M80 nordöstlich von Glasgow wegen Schneefalls teilweise gesperrt.