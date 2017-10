Nach dem Auftreffen auf das Festland im US-Bundestaat Louisiana hat sich Hurrikan "Nate" abgeschwächt.

Er gilt nach Angaben des Nationalen Wetteramts jetzt als Tropensturm. "Nate" zog landeinwärts über die Bundesstaaten Mississippi und Alabama weiter. Über mögliche neue Schäden oder Opfer ist bislang nichts bekannt.



Durch "Nate" kamen in Mittelamerika 30 Menschen ums Leben, die meisten von ihnen in Nicaragua. Es war der dritte Hurrikan binnen sechs Wochen in der Region.