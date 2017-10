Nach dem Auftreffen auf das Festland im US-Bundestaat Louisiana hat sich Hurrikan "Nate" abgeschwächt.

Er galt nach Angaben des Nationalen Wetteramts zuletzt als Tropensturm. "Nate" zog landeinwärts über die Bundesstaaten Mississippi und Alabama und nahm weiter an Stärke ab. Ungeachtet dessen brachte das Unwetter vielerorts Überschwemmungen; auch zahlreiche Stromausfälle wurden gemeldet.



Durch "Nate" kamen in Mittelamerika 30 Menschen ums Leben, die meisten von ihnen in Nicaragua. Es war der dritte Hurrikan binnen sechs Wochen in der Region.