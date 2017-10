Wegen des nahenden Tropensturms "Nate" sind im Golf von Mexiko mehrere Öl- und Gasplattformen evakuiert worden.

Wie das Innenministerium der USA mitteilte, wurden gut 300 Anlagen geräumt. Außerdem sei das Personal von 13 der 20 Bohrinseln abgezogen worden. Ein Großteil der Öl- und Gasproduktion in der Region stehe still.



"Nate" bewegt sich mit Hurrikanstärke zwei auf die US-Golfküste zu. Die Wetterbehörden rechnen damit, dass der Sturm im Laufe dieser Nacht auf das Festland trifft. In den Staaten Louisiana und Mississippi wurde der Notstand ausgerufen. Mehrere Inseln und Küstengebiete wurden vorsorglich geräumt. In Mississippi wurden Notunterkünfte bereitgestellt.



Durch "Nate" sind in Mittelamerika bereits 22 Menschen ums Leben gekommen. Die meisten Toten gab es in Nicaragua.