Die Auswirkungen des Sturmtiefs "Xavier" bereiten auch heute noch Probleme im Bahnverkehr.

Am Tag nach dem Unwetter mit mehreren Toten sind im Norden und Osten Deutschlands die wichtigsten Fernverkehrsstrecken weiter gesperrt, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Darunter sind die Routen Berlin-Hannover, Hamburg-Berlin, Hamburg-Hannover, Berlin-Leipzig und Osnabrück-Hamburg. Im Nahverkehr normalisierte sich die Lage am Vormittag langsam.



Die Bundesregierung würdigte den Einsatz der Rettungskräfte, die, so eine Sprecherin, hart daran gearbeitet hätten, die Verkehrsverbindungen aufrecht zu erhalten und Menschen zu helfen, die in Not geraten seien.