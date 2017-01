Sturmflut Überschwemmungen an der Ostsee - Usedom besonders betroffen

Eine gesperrte und überflutete Straße in Wismar. (dpa-Zentralbild)

Die stärkste Sturmflut an den deutschen Ostseeküsten seit 2006 hat in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern zu zahlreichen Überschwemmungen und Schäden geführt.

Betroffen waren etwa Kiel, Lübeck, Rostock, Warnemünde, Flensburg, Eckernförde, Wismar und Usedom. Teils wurden einzelne Deiche überspült, Seebrücken gesperrt und unter Wasser gesetzte Autos abgeschleppt. In einigen Abschnitten liefen Häuser in Strandnähe voll. Zum Teil wurden auch Boote auf Stege gedrückt. Gegen Mitternacht war der Höhepunkt der Flut an vielen Orten erreicht.



Auf Usedom galt Alarmstufe Drei. Nach Angaben der Behörden brachen einige Steilufer und Teile von Strandpromenaden ab. In Rostock erreichten die Fluten die Altstadt.