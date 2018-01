Der Orkan "Friederike" sorgt in weiten Teilen Deutschlands für Beeinträchtigungen. Die Bahn stellte am Nachmittag den Fernverkehr bundesweit ein. Auch der Regionalverkehr steht in mehreren Bundesländern still. Bundesweit gab es drei Tote und mehr als 50 Verletzte durch den Sturm.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt ausdrücklich vor herabstürzenden Ästen und Dachziegeln und rät davon ab, sich im Freien aufzuhalten. Inzwischen stufte er "Friederike" regional von Orkan auf Sturm herab. Vor allem im Osten bleibe die Orkanwarnung aber wohl noch bis zum späten Abend bestehen, sagte ein Sprecher. Laut DWD erreichte "Friederike" höhere Windgeschwindigkeiten als Sturm "Kyrill" im Jahr 2007.

#Orkan #Friederike schlägt #Kyrill, was die max. Windböe betrifft. Vor exakt 11 Jahren gab es 202 km/h auf dem Wendelstein, heute meldete der #Brocken eine Böe von 203 km/h. /Fr pic.twitter.com/oqF0o3DjeS — DWD (@DWD_presse) 18. Januar 2018

Zugverkehr in NRW und Rheinland-Pfalz eingestellt

Im nordrhein-westfälischen Emmerich wurde ein Mann von einem Baum erschlagen, in Lippstadt im Kreis Soest kam ein Lastwagenfahrer bei einem sturmbedingten Verkehrsunfall ums Leben. Mehr als 50 Menschen wurden zudem in NRW verletzt. Im thüringischen Bad Salzungen wurde ein Feuerwehrmann von einem Baum erschlagen und ein weiterer schwer verletzt. Auch in den Niederlanden und Belgien kamen Menschen ums Leben.

Nach Angaben eines Bahn-Sprechers wurde der Fernverkehr in ganz Deutschland eingestellt. In zehn Fernbahnhöfen richtete die Bahn sogenannte Aufenthaltszüge ein, in denen gestrandete Reisende zur Not auch übernachten können. Bahnreisende müssen auch morgen mit erheblichen Behinderungen rechnen. Wie ein Sprecher mitteilte, müssen die Zugstrecken zunächst mit Hubschraubern abgeflogen werden, um mögliche Schäden zu sichten. Kunden der Bahn sollten ihre geplanten Reisen wenn möglich verschieben.

Wegen des Orkans #Friederike stellt die DB den Fernverkehr aus Sicherheitsgründen bundesweit ein. Auch im Regionalverkehr fahren in 5 Bundesländern keine Züge mehr. Fernverkehrs-Tickets gelten eine Woche länger o. werden erstattet. Weitere Infos unter: https://t.co/R1OvtXKM6O — Deutsche Bahn AG (@DB_Presse) 18. Januar 2018

Flüge annulliert

Flüge wurden etwa in Düsseldorf und München annulliert, auch weil der Sturm die Abflugorte wie etwa Amsterdam erreicht hatte. Am dortigen Flughafen Schiphol wurden alle Flüge gestrichen. Auch auf den Straßen sorgte der Sturm für massive Behinderungen. Zwei Brücken über den Rhein wurden nach Lkw-Unfällen gesperrt, ebenso die Autobahn 555 zwischen Köln und Bonn. Auf der A30 im Münsterland musste der Verkehr gestoppt werden, weil Stromleitungen über der Fahrbahn hingen.

Im Oberharz findet an allen Schulen kein Unterricht statt. Das nordrhein-westfälische Schulministerium teilte mit, dass Eltern bei extremen Witterungsverhältnissen selbst entscheiden dürfen, ob der Weg zur Schule zumutbar ist. Sie müssen dann aber vorher die Schule informieren. Ebenso können Schulleitung und Schulträger jeweils selbst festlegen, ob die Schulen aus Sicherheitsgründen geschlossen bleiben. In einigen Städten wurden Schüler nach wenigen Stunden nach Hause geschickt. In Oberfranken ordnete die Regierung einen frühzeitigen Schulschluss an.

Wegen eines großflächigen Stromausfalls waren 46.000 Haushalte in den nordrhein-westfälischen Kreisen Wesel und Kleve ohne Strom.

Sturmtief "Friederike" in Nordrhein-Westfalen (dpa-Bildfunk / Arnulf Stoffel)

Zwei Menschen starben in den Niederlanden wegen umstürzender Bäume. Auch in Belgien wurde eine Frau von einem Baum erschlagen. Der Hafen von Gent wurde geschlossen. In Brüssel fuhren keine Straßenbahnen mehr. Schäden werden auch aus Südostengland gemeldet.

(tj/gri/jasi)