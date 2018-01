Das Sturmtief "Friederike" hat Deutschland erreicht und im öffentlichen Leben zu zahlreichen Beeinträchtigungen geführt.

Die Deutsche Bahn teilte mit, dass der Zugverkehr in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz komplett eingestellt ist. Auch aus Niedersachsen werden Behinderungen gemeldet. An mehreren Flughäfen im Bundesgebiet fielen Flüge aus. Das lag auch daran, dass der Flughafen Schiphol in Amsterdam wegen des Sturmes sämtliche Verbindungen annulliert hat.



In Deutschland blieben in einigen Bundesländern auch Schulen geschlossen oder brachen den Unterricht ab. In Düsseldorf und Essen wurden Eltern aufgefordert, ihre Kinder abzuholen oder sie bis nach dem Unwetter in der Schule zu lassen. In Köln wurde der Dom teilweise abgesperrt.



Vielerorts haben die Windgeschwindigkeiten inzwischen mehr als 100 Kilometer pro Stunde erreicht. Der Deutsche Wetterdienst hat für weite Teile Deutschlands - ungefähr vom Emsland im Nordwesten bis nach Sachsen - eine Unwetterwarnung herausgegeben und rät ausdrücklich davon ab, sich im Freien aufzuhalten, unter anderem wegen umstürzender Bäume und herabfallender Dachziegel.

Diese Nachricht wurde am 18.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.