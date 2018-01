Das Sturmtief "Friederike" hat mit Orkanböen in Deutschland für Behinderungen auf Straßen, Schienen und Flughäfen gesorgt.

Mindestens sechs Menschen kamen ums Leben, darunter zwei Feuerwehrmänner. Zahlreiche Personen wurden durch herabstürzende Äste und Dachziegel verletzt. Zwischenzeitlich wurden Brücken und Autobahnen wegen umgekippter Lastwagen und Bäume gesperrt. Der Flughafen Köln/Bonn stellte vorübergehend den Betrieb ein, an anderen Flughäfen wurden einzelne Verbindungen gestrichen. Aus Sicherheitsgründen stellte die Deutsche Bahn bundesweit den Fernverkehr ein, auch im Nahverkehr fuhren Züge nicht. Um gestrandeten Passagieren zu helfen, wurden in großen Bahnhöfen Aufenthaltszüge bereitgestellt. Morgen soll der Fernverkehr wieder rollen, allerdings dürfte es vielerorts noch Einschränkungen und Verspätungen geben. In einigen Regionen wurden durch den Sturm Stromleitungen beschädigt. Zehntausende Haushalte waren zwischenzeitlich vom Netz getrennt.

Diese Nachricht wurde am 18.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.