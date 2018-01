Das Sturmtief "Friederike" zieht heute von West nach Ost über Deutschland hinweg.

Für weite Teile Deutschlands - ungefähr vom Emsland im Nordwesten bis nach Sachsen - gelten bereits amtliche Unwetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes. Dabei ist ab dem Vormittag mit orkanartigen Böen zu rechnen, die Geschwindigkeiten von bis zu 130 Kilometer pro Stunde erreichen können. Außerdem dürfte es Regenschauer und je nach Höhe auch kräftigem Schneefall geben. Auf dem Brocken im Harz wurde bereits die Windstärke 11 erreicht. Der Wetterdienst warnt ausdrücklich vor herabstürzenden Ästen und Dachziegeln und rät davon ab, sich im Freien aufzuhalten.



Die Deutsche Bahn rechnet mit Beeinträchtigungen im Zugverkehr und empfiehlt, sich über Twitter auf dem Laufenden zu halten. Erste Flüge wurden etwa in Düsseldorf und München bereits annulliert, auch weil der Sturm die Abflugorte wie etwa Amsterdam erreicht hatte. Allein dort fielen mehr als 200 Flüge aus.



Im Oberharz fällt an allen Schulen der Unterricht aus. Das nordrhein-westfälische Schulministerium teilte mit, dass Eltern bei extremen Witterungsverhältnissen selbst entscheiden dürfen, ob der Weg zur Schule zumutbar ist. Sie müssen dann aber vorher die Schule informieren. Ebenso können Schulleitung und Schulträger jeweils selbst festlegen, ob die Schulen aus Sicherheitsgründen geschlossen bleiben.



In den Niederlanden gab der Wetterdienst KNMI Alarmstufe Rot für weite Teile des Landes heraus. Der Verkehr war schon am frühen Morgen stark beeinträchtigt. Mehrere Lastwagen wurden von Windböen umgekippt.

Diese Nachricht wurde am 18.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.