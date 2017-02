Sturmtief Thomas Unwetterwarnungen für Flachland aufgehoben

Das Sturmtief "Thomas" hat viele Schäden in Deutschland angerichtet. (dpa/picture-alliance/Claudia Otte)

Das Sturmtief "Thomas" ist gestern Abend mit orkanartigen Böen vor allem über den Westen und die Mitte Deutschlands hinweggezogen.

Vielerorts wurden Bäume entwurzelt und Bahnstrecken lahmgelegt. In einigen Städten wurden Karnevals-Feiern und Bühnenprogramme abgesagt oder vorzeitig beendet, unter anderem in Bonn und Düsseldorf. Probleme gab es auch in Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Hessen und Baden-

Württemberg. Insgesamt wurden mindestens fünf Menschen verletzt. Für das Flachland sind mittlerweile alle Unwetterwarnungen aufgehoben.