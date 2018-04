Die Staatsanwaltschaft Stuttgart hat Anklage gegen einen früheren SS-Wachmann im Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau erhoben.

Dem 94-Jährigen wird Beihilfe zum Mord in mehr als 13.000 Fällen vorgeworfen. Er soll im Dezember 1942 und Januar '43 in Auschwitz-Birkenau gearbeitet und durch seinen Dienst den Lagerbetrieb und die Tötung tausender Menschen unterstützt haben. Heute lebt der Mann im Raum Mannheim. Seine Verteidigerin gab an, ihm seien Hintergründe, Ziele und Ablauf des Tötungsgeschehens nicht bekannt gewesen. Ob es zum Prozess kommt, entscheidet das Landgericht Mannheim.



Während der Zeit des Nationalsozialismus wurden in Birkenau etwa 1,1 Millionen Menschen ermordet. Die meisten von ihnen waren Juden.

