Das Verwaltungsgericht Stuttgart entscheidet am Vormittag über Fahrverbote für Diesel-Autos.

Die Deutsche Umwelthilfe will mit ihrer Klage gegen die Landesregierung erreichen, dass in Stuttgart wegen gesundheitsgefährdender Stickoxide ein komplettes Fahrverbot für Diesel-Fahrzeuge verhängt wird. Ursprünglich waren in einem Luftreinhalteplan für Stuttgart teilweise Fahrverbote geplant. Mittlerweile setzt die Landesregierung aber darauf, dass eine Nachrüstung älterer Diesel-Autos ausreicht.



Das Urteil könnte wegweisend für ganz Deutschland sein, weil auch in vielen anderen Städten die Grenzwerte überschritten werden.