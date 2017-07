Das Verwaltungsgericht Stuttgart entscheidet am Vormittag über Fahrverbote für Diesel-Autos.

Die Deutsche Umwelthilfe will mit ihrer Klage gegen die Landesregierung erreichen, dass in Stuttgart wegen gesundheitsgefährdender Stickoxide ein komplettes Fahrverbot für Diesel-Fahrzeuge verhängt wird. Ursprünglich waren in einem Luftreinhalteplan für Stuttgart teilweise Fahrverbote geplant. Mittlerweile setzt die Landesregierung aber darauf, dass eine Nachrüstung älterer Diesel-Autos ausreicht.



Der Grünen-Politiker Trittin sagte im Deutschlandfunk, es sei zu wenig, nur symbolisch an der Software "rumzuprogrammieren". Die Stuttgarter Richter erwarteten tatsächliche Maßnahmen der Autoindustrie für eine saubere Luft. Wenn andere Möglichkeiten nicht ausreichten, müsse es auch Fahrverbote geben, betonte Trittin.