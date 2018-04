Die Newcomer-Band "Rikas" tourt schon seit einem Jahr mit bekannten Indie-Größen wie Bilderbuch, The Lemon Twigs und AnnenMayKantereit durch Deutschland. Jetzt haben sie ihr eines Mini-Album "Swabian Samba"herausgebracht und gehen ab Oktober als damit auf die Bühne.

Samba aus dem Schwabenland

Im Dlf-Interview erzählen die vier Stuttgarter über ihren Start als Musiker, was man auf den Straßen Europas alles lernen kann und warum es ihnen so leicht fällt, mit ihren Liedern gute Laune zu verbreiten - seien die Texte auch noch so trüb.