Nord- und Südkorea haben erstmals eine Hotline zwischen den Präsidentenbüros beider Länder eingerichtet.

Wie in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul mitgeteilt wurde, sollen sich die Präsidenten Moon und Kim darüber austauschen können. Beide wollen sich am Freitag nächster Woche im Grenzort Panmunjom treffen. Der Südkoreaner Moon will mit Kim über den Abbau des nordkoreanischen Atomprogramms und einen dauerhaften Frieden auf der koreanischen Halbinsel sprechen.

Diese Nachricht wurde am 20.04.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.