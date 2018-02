In Südafrika hat die Opposition vorgezogene Neuwahlen gefordert.

Hintergrund ist ein Machtkampf in der Regierungspartei ANC. Der Vorsitzende der Oppositionspartei DA, Maimane, sagte in Kapstadt, der von Skandalen belastete Präsident Zuma habe die Verfassung verletzt. In Kapstadt berät das Exekutivkomitee des ANC derzeit über Zumas Zukunft. Er könnte wegen der anhaltenden Korruptionsvorwürfe gegen ihn und seine Regierung abberufen werden. Gestern hatte Zuma seinen Anhängern einen politischen Neubeginn versprochen.

Diese Nachricht wurde am 12.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.