Die südafrikanische Regierungspartei ANC hat den umstrittenen Staatschef Zuma laut einem Medienbericht aufgefordert, binnen 48 Stunden zurückzutreten.

Das Exekutivkomitee der Partei habe das Ultimatum in Kapstadt verkündet, meldete der staatliche südafrikanische Fernsehsender SABC am späten Abend. Demnach lehnt Zuma eine Demission allerdings ab. Offiziell endet seine Amtszeit erst Mitte 2019. Gegen den Staatschef gibt es Korruptionsvorwürfe. Unter anderem geht es um ein milliardenschweres Rüstungsgeschäft während seiner Zeit als Vizepräsident in den 90er Jahren.



Die südafrikanische Opposition hatte gestern Neuwahlen verlangt.

Diese Nachricht wurde am 13.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.