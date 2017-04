In der südafrikanischen Hauptstadt Pretoria haben erneut zehntausende Menschen den Rücktritt von Präsident Zuma gefordert.

Zu der Demonstration hatten mehrere Oppositionsparteien aufgerufen, um gegen Korruption und Missmanagement zu protestieren. Bereits am Freitag hatten sich in mehreren Städten Gegner von Zuma versammelt. In der kommenden Woche steht im Parlament ein von der Opposition eingebrachtes Misstrauensvotum gegen den Staatschef an. Der regierende ANC verfügt jedoch über eine klare Mehrheit in der Volksversammlung.