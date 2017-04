In Südafrika sind Demonstranten zu landesweiten Protesten gegen Präsident Zuma zusammengekommen.

Kundgebungen finden unter anderem in Kapstadt, Johannesburg und Pretoria statt. In Johannesburg kam es zu Zusammenstößen mit Sicherheitskräften, die Polizei setzte Tränengas und Gummigeschosse ein. Dort führt der Demonstrationszug auch am Gebäude des regierenden Afrikanischen Nationalkongresses vorbei.



Zuma hatte vor knapp einer Woche Finanzminister Gordhan entlassen, der wegen seiner harten Haltung gegen Korruption ein hohes Ansehen in der Bevölkerung genießt. Der Staatschef war dafür auch in den eigenen Reihen kritisiert worden. Der ANC rief vor dem Hintergrund der Proteste inzwischen zur Ruhe im Land auf.