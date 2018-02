In Südafrika sind mehr als 900 eingeschlossene Bergleute aus einer Mine gerettet worden.

Medienberichten zufolge konnten die Arbeiter sicher an die Erdoberfläche gebracht werden, nachdem die Stromversorgung wiederhergestellt worden war. Nach einem Unwetter am Mittwochabend hatten die Aufzüge nicht mehr funktioniert. In der Mine in der Provinz Freistaat wird Gold in bis zu 2.000 Metern Tiefe abgebaut.

