Einen Tag nach seinem Amtsantritt hat der neue südafrikanische Präsident, Ramaphosa, einen Neubeginn für das Land versprochen.

Er werde die Korruption bekämpfen, die Wirtschaft ankurbeln und gegen Arbeitslosigkeit vorgehen, sagte er bei einer Rede zur Lage der Nation im Parlament in Kapstadt. Um den Anstieg der Staatsschulden zu stoppen, stünden harte Entscheidungen an. Als schwierigste und drängendste Herausforderung bezeichnete Ramaphosa die Jugendarbeitslosigkeit.



Ramaphosa war am Donnerstag zum Nachfolger des von Korruptionsaffären belasteten Staatschefs Zuma gewählt worden.

