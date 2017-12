Südafrikas Präsident Zuma gerät wegen der Korruptionsvorwürfe gegen ihn weiter unter Druck.

Das Verfassungsgericht wies das Parlament an, Mechanismen für eine Amtsenthebung Zumas zu schaffen. Es sei bislang zu wenig geschehen, um den Präsidenten politisch zur Verantwortung zu ziehen, erklärte das Gericht in Johannesburg. Die Abgeordneten hätten ihre Pflicht nicht erfüllt.



Zuma, der seit 2009 Präsident Südafrikas ist, steht seit Jahren wegen Korruption und dem Missbrauch öffentlicher Gelder in der Kritik. Unter anderem wird ihm vorgeworfen, seinen privaten Landsitz auf Staatskosten ausgebaut zu haben. Die Renovierungsarbeiten beliefen sich auf umgerechnet zwölf Millionen Euro. Zumas Amtszeit endet regulär 2019.

Diese Nachricht wurde am 29.12.2017 im Programm Deutschlandfunk gesendet.