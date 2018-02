Der südafrikanische Präsident Zuma hat seinen Rücktritt erklärt.

Er werde das Amt mit sofortiger Wirkung niederlegen, sagte Zuma am Mittwochabend in einer Fernsehansprache. Der 75-Jährige kam damit einer möglichen Amtsenthebung zuvor. Seine Partei ANC hatte für Donnerstag ein Misstrauensvotum angekündigt für den Fall, dass Zuma nicht zurücktritt.



Zuma erklärte, er habe den Menschen in Südafrika nach besten Kräften gedient. Er füge sich aber dem Willen seiner Partei, weil er nicht wolle, dass sie seinetwegen gespalten werde. Gegen Zuma, dessen Amstzeit eigentlich erst Mitte nächsten Jahres abgelaufen wäre, gibt es seit langem Korruptionsvorwürfe. Am Freitag soll der ANC-Vorsitzende und bisherige Vizepräsident Ramaphosa als neuer Staatschef vereidigt werden.

