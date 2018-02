Der frühere Anti-Apartheitskämpfer Ramaphosa ist neuer Präsident Südafrikas.

Das Parlament in Kapstadt wählte ihn zum Nachfolger des gestern zurückgetretenen Präsidenten Zuma. Anschließend legte er den Amtseid ab. Ramaphosa kündigte einen harten Kampf gegen die Korruption an. Zudem werde er Gespräche mit den anderen Parteivorsitzenden über eine Zusammenarbeit führen, sagte er in einer ersten Ansprache.



Ramaphosa war bislang Vize-Präsident und ist auch Vorsitzender der Regierungspartei ANC. Diese hatte den bisherigen Staatschef Zuma mit einem Misstrauensvotum im Parlament gedroht. Zuma hatte gestern eingelenkt und seinen Rücktritt erklärt. Gegen ihn werden zahlreiche Korruptionsvorwürfe erhoben. Unter anderem geht es um ein milliardenschweres Rüstungsgeschäft während seiner Zeit als Vizepräsident in den 1990er Jahren.

